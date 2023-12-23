السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد تناول طبق من العدس خلال فصل الشتاء ‏

طبق العدس
طبق العدس

ننشر فوائد تناول طبق من العدس خلال فصل الشتاء، فخلال فصل الشتاء يزداد رغبتنا تجاه التناول العدس فيعتبر وجبة أساسية خلال فصل الشتاء وقد لا يرغب البعض في تناوله لعدم علمهم بمدى الفوائد التي تعود على الجسم بعد تناول طبق من العدس ونستعرض في السطور التالية الفوائد التي توضع على الجسم عند تناول طبق من العدس الساخن.

 ما فوائد تناول طبق من العدس يوميا خلال فصل الشتاء ‏
 

 هناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول طبق من العدس والتي يتساعد أهمها في منح الجسم نسبة عالية جدا من فيتامين سي الذي يساعد بنسبة كبيرة في التخلص من مشكلة الأمراض المناعي خلال فصل الشتاء كما يساعد تناول طبق من العدس على التخلص من مشكلة الشعور بالجوع المستمر خلال الفصل الشتاء فأنا يتعرض للإصابة بالرغبة المستمرة في تناول الطعام خلال فصل الشتاء ولكن تناول العطر يساعد في الأحساس.
 

‏كما يساعد تناول طبق من العط يوميا في التخلص من مشكلة، الشعور بالامساك خلال فصل الشتاء، وذلك نظرا لانه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وهو ما يساعد بشكل كبير فى التخلص من الشعور بالإمساك فيساهم الالياف الموجودة به على التقليل من صلابة البراز وزيادة حجمه، الأمر الذي يسهل من عملية إخراجه عند دخول المرحاض فيساعد تناول طبق من العدس على التخلص ايضا كن مشاكل سوء الهضم التي يعاني منها البعض خلال فصل الشتاء، فيعتبر وجبة مميزة واساسية خلال فصل الشتاء.

ما علاقة تناول العدس بالوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض المعدية؟

 

كما يعتبر العدس من الأطعمة التي تساعد في إمداد الجسم بال الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض المعدية خلال فصل الشتاء.

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