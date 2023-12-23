السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالتعدي على عامل في النزهة

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات بالتعدي على عامل بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي وضبط بحيازة المتهم مواد مخدرة "حشيش" وسلاح أبيض”.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله عامل مقيم بدائرة القسم مصاب بإصابات بالغة.

وبالفحص وبسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لمسكنه فوجئ بالمتهم أمامه يطلب منه مبلغ مالي وحدثت بينهما مشادة كلامية  تطورت لقيام المتهم بالتعدي عليه وإصابته بواسطة سلاح كان بحوزة المتهم، ما أسفر عن إصابته المشار إليها ولاذ بالفـرار.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم  وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة وإحداث إصابة جاره تتطلب علاج أكثر من شهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة خلافات مواد مخدرة حشيش سلاح أبيض مديرية امن القاهرة

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