السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

السجن
السجن

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ على خلفية اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه في منطقة أكتوبر.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة السيد حسن محمد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18004 لسنة 2022 جنايات ثان 6 أكتوبر، أن المتهم  خطف طفلًا هو المجني عليه  (4 سنوات)، بأن استدرجه لمسكنه تحيلًا - كون المتهم يعمل سائق خاص للمجني عليه - موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته - غرفة المتهم - مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه، فتمكن من ذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية وإبعاده عن أعين ذويه.

واقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان، تعدى على المجني عليه المار ذكره بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات القاهرة سائق السجن المشدد 7 سنوات خطف طفل منطقة اكتوبر المستشار حمدي الشنوفي

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