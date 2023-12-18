الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد من 7 إلي 10 سنوات لـ"عصابة المركزي للمحاسبات" بتهمة تهريب 36 مهاجر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، حكمها علي عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجر إلي إيطاليا والنمسا والاردن وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات  علي خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف  و 220 ألف للمهاجر المهرب.

وعاقبت المحكمة "م  . م. ا "بالسجن 10 سنين  200 الف غرامة كما عاقبت " م. م.  ع "و "ح. م  .ا  " بالسجن 7 سنوات وغرامة مبلغ 200 الف جنيه وقضت بمعاقبة كل من " ا. ر. ع " و"ع. ر.  ج" بالسجن غيابي 10 سنوات وإلزام المتهمين بمصاريف إعادة المهاجرين المهربين لمصر.

وتبين من الاوراق أن المتهمين هم كل من: 
1 - " م.م  . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
2 - " م.م. ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
3 - " ح. م.ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
4 - " ا. ر. ع"
5 - " ع. ر. ج"

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد صبري

وكشف أمر الاحالة ان المتهم الأول أسس ونظم وادار جماعة اجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بادارتها وتولي قيادتها وانضم اليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة

وأضاف أمر الاحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصل منهم علي الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم الي الخارج

محكمة جنايات القاهرة الحكم إيطاليا النمسا محررات رسميه المستشار محمد الجندى

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