وزير فلسطينى: شركات الاتصالات الوطنية فتحت الخطوط مجانًا وإيلون ماسك لم يقدم شيئًا

رد الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، على سؤال عن خسائر شركات الاتصالات الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقطع الاتصالات، قائلًا إن الخسائر المادية لا تساوي قطرة دم من طفل فلسطيني أو أي طفل في العالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ بداية الحرب قامت شركات الاتصالات الوطنية بفتح خطوط الاتصالات مجانًا، وهذه كانت مساهمتهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

أما عن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بفتح الإنترنت الفضائي، أوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أن إيلون ماسك لم يقدم شيئًا حتى الآن، واعتبر تغريدته نوعًا من الاستهلاك الإعلامي، مشيرًا إلى أنه مر أكثر من شهر ونصف الشهر على تغريدته التي عرض فيها فتح الإنترنت الفضائي للمؤسسات الدولية، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع.

وأردف الوزير: "وحتى إن نفذ ماسك ما وعد به قبل شهر ونصف، فإن الخدمة ستكون محدودة جدًا".

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