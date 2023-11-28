حماس تدعو "إيلون ماسك" لزيارة غزة وتنتقد تقرير "هيومان رايتس"

قال أسامة حمدان القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن إتمام اتفاقية الهدنة في 4 أيام هو إنجاز وطني بامتياز.

وأضاف "حمدان" خلال مؤتمر صحفي من لبنان: "الرسالة الأهم هو أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، حيث ألقى الاحتلال أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على غزة خلال 50 يومًا من العدوان".

وأكد القيادي الفلسطيني أن هدف الاحتلال في تحويل غزة إلى أرض غير قابلة للحياة لن يتحقق، قائلًا:" موقفنا سيظل رافضًا لكل المخططات الرامية لفرض أجندات مشبوهة على شعبنا".

وثمن زيارة كل الوفود الرسمية التي دخلت غزة وفي مقدمتها وفد دولة قطر، داعيًا إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة يوميًا.

دعوة العالم للمسارعة في إرسال فرق انتشال جثامين الشهداء

كما دعا حمدان، دول العالم للمسارعة في إرسال فرق متخصصة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، فضلًا عن الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة قصف الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني.

وتابع:"ندعو إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة"، مستهجنًا ما صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول العدوان الإسرائيلي على مستشفيات القطاع لا سيما المعمداني.

قال:" تقرير "هيومن رايتس ووتش" يستخدم ألفاظًا ظنية وندعو إلى سحبه وتشكيل لجنة تحقيق دولية في ما حدث في غزة".