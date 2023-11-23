منعوا إعلاناتهم عنه.. غضب أمريكى من إيلون ماسك بسبب موقفه من إسرائيل (فيديوجراف)

وجه البيت الأبيض اتهامات إلى الملياردير إيلون ماسك، عقب تأييده لأحد المنشورات عبر منصة "إكس"، وذلك بعد ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بقطع للاتصالات عن غزة، وهي جريمة أخرى من جرائمه البشعة تنضم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل غضب أمريكا من إيلون ماسك بسبب موقفه من إسرائيل.

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وكان قد عبّر 27 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي "إكس" من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار الأعضاء، في رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، وللرئيسة التنفيذية للمنصة ليندا ياكارين، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات إكس بريميوم يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين.

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس"، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

ورفعت "إكس"، الإثنين الماضي، دعوى قضائية على مجموعة "ميديا ماترز"، المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.

وكتب المشرعون: "تظهر هذه التقارير أن إكس تستفيد من انتشار هذه الدعاية البشعة والضارة من خلال رسوم الاشتراك في الحساب وعوائد الإعلانات"، مضيفين أن قدرا كبيرا من المحتوى المسيء لا يزال منشورا رغم إبلاغ باحثين عنه.

وجاء في رسالة أعضاء الكونجرس: "استفادت إكس ماليا من انتشار محتوى كاذب ومضلل بشكل واضح أيضا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة صنفت حركة حماس منظمة إرهابية في 1997، ما يعني أنه من غير القانوني تقديم دعم مادي أو موارد لهذه الجماعة عن عمد".