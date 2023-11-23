الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منعوا إعلاناتهم عنه.. غضب أمريكى من إيلون ماسك بسبب موقفه من إسرائيل (فيديوجراف)

إيلون ماسك
إيلون ماسك

وجه البيت الأبيض اتهامات إلى الملياردير إيلون ماسك، عقب تأييده لأحد المنشورات عبر منصة "إكس"، وذلك بعد ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بقطع للاتصالات عن غزة، وهي جريمة أخرى من جرائمه البشعة تنضم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل غضب أمريكا من إيلون ماسك بسبب موقفه من إسرائيل.

لمشاهدة الفيديو أضغط على الرابط التالي:

https://youtube.com/shorts/ir9Z_r3oLHI

txt

وزير فلسطينى: تراجع إيلون ماسك عن تقديم خدمات الإنترنت لغزة بسبب تهديدات الاحتلال له 

txt

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعى فى بريطانيا

وكان قد عبّر 27 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي "إكس" من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار الأعضاء، في رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، وللرئيسة التنفيذية للمنصة ليندا ياكارين، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات إكس بريميوم يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين.

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس"، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

ورفعت "إكس"، الإثنين الماضي، دعوى قضائية على مجموعة "ميديا ماترز"، المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.

وكتب المشرعون: "تظهر هذه التقارير أن إكس تستفيد من انتشار هذه الدعاية البشعة والضارة من خلال رسوم الاشتراك في الحساب وعوائد الإعلانات"، مضيفين أن قدرا كبيرا من المحتوى المسيء لا يزال منشورا رغم إبلاغ باحثين عنه.

وجاء في رسالة أعضاء الكونجرس: "استفادت إكس ماليا من انتشار محتوى كاذب ومضلل بشكل واضح أيضا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة صنفت حركة حماس منظمة إرهابية في 1997، ما يعني أنه من غير القانوني تقديم دعم مادي أو موارد لهذه الجماعة عن عمد".

إيلون ماسك إسرائيل إكس الإحتلال الإسرائيلي قطع للاتصالات عن غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. مستشفى كمال عدوان.. استهداف إسرائيلى جديد للقطاع الطبى بغزة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

جريمة فى المول.. كيف عاقب رمضان زميلته سمية على رفض زواجهما؟

مقتل شخصين فى انفجار سيارة عند معبر حدود "نيويورك - كندا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات