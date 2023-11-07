وزير فلسطينى: تراجع إيلون ماسك عن تقديم خدمات الإنترنت لغزة بسبب تهديدات الاحتلال له 

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، إنّ ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بقطع للاتصالات عن غزة مع العالم أجمع لثلاث مرات هي جريمة أخرى من جرائمه البشعة تنضم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن إيلون ماسك وشركته "ستارلينك" تراجعوا عن تقديم خدمات الإنترنت لقطاع غزة بعد أن سارعنا في توفير الخدمات اللازمة للحصول على هذه الخدمة، كلن تراجعه جاء بعد تهديد الاحتلال له.

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي بقطعه للإنترنت وللاتصالات داخل قطاع غزة، يدمر أي فرصة من فرص تقديم الإغاثة في قطاع غزة، ولكي لا تصل المساعدات لمن يعاني من القصف.