مراسل "إكسترا نيوز": أغلب المصابين والجرحى الذين وصلوا إلى معبر رفح أطفال مصابون بالسرطان

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن أغلب المصابين والجرحى الذي وصلوا اليوم إلى معبر رفح أغلبهم من الأطفال المصابين بالسرطان، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال ذهبوا بعيدًا عن شمال سيناء إلى مستشفيات أكثر تخصصًا والمعنية بالأورام الخاصة بالأطفال.

وأضاف الغنام، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن هناك تغيرًا كبيرًا وملحوظًا، فنحن نتحدث اليوم تقريبًا عن 500 إلى 600 شخصية أجنبية أو مزدوجة الجنسية عبرت من معبر رفح، إذ توجد بعثات دولية وقناصل كثر متواجدون أمام بوابة معبر رفح يتابعون عملية وصول رعاياهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية داخل هذا المعبر تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة.

وأوضح أن المشهد الجديد الذي ظهر اليوم في عبور الأفراد هو المصريون، حيث توجد كثافة عالية من الأمس إلى اليوم لعدد من المصريين الذين كانوا متواجدين في قطاع غزة وعبروا الحدود المصرية اليوم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي معني بكل مصري متواجد في كل مكان.

وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من سيارات المساعدات وصلت إلى معبر رفح، حيث توجد مئات السيارات محملة بالأطنان من المساعدات، حيث نتحدث عن وجود 6 آلاف طن حجم المساعدات المصرية المقدمة لغزة حتى الآن.