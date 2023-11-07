طارق فهمى: القاهرة هى من حددت البوصلة فى اتجاه التعامل مع الأزمة بغزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القاهرة هي من حددت البوصلة في اتجاه التعامل مع الأزمة في غزة، موضحًا أن الجميع حريص على الاستماع للموقف المصري.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أنه بطبيعة الحال في المواجهات السابقة كان المسئولون الأمريكيون يحضرون إلى المنطقة مباشرة، وكانت هناك اتصالات تتم، وربما هذه المرة الأمر مختلف، الولايات المتحدة تحركت على مسارات ضيقة محدودة هامشية، وأعلنت عن دعمها المباشر لإسرائيل في الأسبوع الأول وتوالت المواقف المنحازة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن التركيز الرئيسي الآن على دور مصر في أزمة غزة لخبرتها التراكمية ودورها الإقليمي، فالرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤكد أن مصر هي مركز الاتصالات الدولية والإقليمية في ظل الأزمة الراهنة بغزة.