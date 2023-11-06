قصواء الخلالى تناقش أهمية العلاقات المصرية السودانية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، إن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في الوقت الحالي، ولكن لا يجب أن ننسى القضايا الأخرى التي تمس الأمة العربية، ومنها القضية السودانية، التي تعاني من أزمة شاملة ومن تداعيات الصراع الداخلي بين القوات المسلحة والميليشيات.

وأوضحت الخلالي، أن السودان هو جار مصر الأقرب والأهم، وأن استقراره يمثل عاملًا رئيسيًا في الأمن القومي المصري والعربي، وأن مصر تولي السودان اهتمامًا كبيرًا وتسعى لدعمه ومساعدته في تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مؤخرًا رئيس جمهورية جنوب السودان، وأكد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وأنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.