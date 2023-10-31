إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعى فى بريطانيا

قرر رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، حضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، الأسبوع الجاري، وفقًا لمسئول حكومي.

وتجمع بريطانيا ممثلين عن شركات الذكاء الاصطناعي والقادة السياسيين والخبراء في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر؛ لمناقشة ما يراه البعض مخاطر يشكلها الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء إجماع دولي حول تطويره الآمن.

وسيناقش حوالي 100 مشارك موضوعات تشمل التقدم غير المتوقع في الذكاء الاصطناعي، واحتمال أن يفقد البشر السيطرة عليه، وفقًا لجدول الأعمال.

وبينما من المقرر أن يحضر العديد من زعماء العالم، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، القمة، لم يتم الإعلان عن قائمة الضيوف الكاملة.