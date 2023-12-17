وزير الاتصالات الفلسطينى يكشف مفاجأة صادمة عن تغريدة إيلون ماسك وعرضه المساعدة

قال الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عرض في تغريدة له قبل شهر ونصف الشهر استعداده تقديم خدمات الإنترنت الفضائي للمؤسسات الإغاثية الدولية، لكن حتى الآن لم تتلق المؤسسات الدولية هذه الخدمات.

وأضاف خلال مداخلته على قناة القاهرة الإخبارية، أن تغريدة إيلون ماسك نوع من الاستهلاك الإعلامي، وإذا نفذت ستكون محدودة.

وأوضح أن الاتصالات عندما تنقطع، تعود الأوضاع في قطاع غزة إلى قبل 70 سنة.

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