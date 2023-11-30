الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك يهاجم الشركات التي توقفت عن الإعلان عبر منصة إكس

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أثار رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، مالك منصة إكس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو له وهو يسب على الهواء مباشرة الشركات التي أعلنت توقفها عن الإعلان بـ"إكس".

جاء ذلك في أول مقابلة لماسك مع وسائل الإعلام الرئيسية، الأربعاء، منذ منشوره المعادي للسامية على منصة أكس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اعتذر عما وصفه بأنه أغبى منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشره موقع CNN عربية، وجه الملياردير الأمريكي انتقادًا لاذعًا للمعلنين الذين تركوا منصته بسبب تزايد معاداة السامية.

وقال ماسك في قمة نيويورك تايمز DealBook في نيويورك: لا أريدهم أن يعلنوا، إذا كان هناك من يبتزني بالإعلانات أو بالمال... هل هذا واضح؟ مرحبًا بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به، وذلك في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي تحدث في وقت سابق في القمة، الأربعاء.

ولم ترد ديزني على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ماسك.

يذكر أن عددا من العلامات التجارية البارزة أوقفت إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس، هذا الشهر بعد احتضان ماسك العلني لنظرية المؤامرة المعادية للسامية التي يفضلها المتعصبون للبيض.

إيلون ماسك ماسك منصة إكس معاداة السامية نيويورك

مواد متعلقة

أمير قطر يؤكد ضرورة حماية المدنيين فى غزة

فرنسا تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

البنتاجون الأمريكى يصدر بيانًا حول ملابسات إسقاط "المسيرة الحوثية"

تقرير أمريكى: بايدن طلب مزيدًا من النقاش مع إسرائيل قبل أى عملية عسكرية فى غزة

الاتحاد الإفريقى يطالب بإجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

روسيا: إسرائيل استغلت الانقسام بمجلس الأمن للاستمرار فى حرب تطهير عرقى بغزة

وزير الخارجية الأمريكى يصل تل أبيب

البيت الأبيض: هاريس تعتزم المشاركة فى (كوب 28)

الأكثر قراءة

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

هنري كيسنجر.. أول مواطن مجنس يصبح وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية

من مستشفى العاصمة الإدارية| السيدة انتصار السيسى: "ربنا يشفى كل أولادنا الفلسطينيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم