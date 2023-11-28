سرير أطفال فارغ ورصاص غير مطلق.. ما هي حيلة نتنياهو في الكذب على "ماسك"؟

سرير أطفال فارغ أسفله رصاص غير مطلق وقف عنده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصطحبًا رجل الأعمال الشهير أيلون ماسك مالك منصة “إكس” في محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إقناع ماسك أن أطفال إسرائيل يتعرضون للعنف والقتل على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

تلك الحيلة تسببت في إثارة سخرية الكثيرين لافتقاد الكيان الصهيوني أدنى مقومات الذكاء في اختلاق كذبه، إذ أن نتنياهو قد ادعى بأن هذا السرير كان مكان لنوم طفل إسرائيلي تعرض لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين.

الرصاص غير مطلق أسفل السرير ولا نقطة دم واحدة

وما يظهر كذب هذه الدعوى البيّن هو حجم التناقض الذي وجد بها، إذ أنه لم يكن هناك فراش في السرير من الأساس، كما استدعت تلك الرواية طرح السؤال عن كيفية دخول رصاص غير مطلق أسفل السرير، وكذلك كيف ومع هذا الهجوم- المدعي زورًا- لم يوجد نقطة واحدة من الدماء سائلة على هذا السرير، ليصمت أمام كل هذه التناقضات مالك منصة إكس "ماسك" عن الإدلاء بموقفه سواء معبرًا عن اقتناعه بتلك الحيلة من عدمه وذلك حرصًا على مصلحته الشخصية.

ليست الأولى

ولم تكن تلك هي أولى روايات إسرائيل الكاذبة فقد خرجت من قبل بالعديد من الروايات الضالة التي تأكد العالم فيما بعد من كذبها وضلالتها وكان بينها ما أعلنه أحد قادة الجيش الإسرائيلي بأنه قد تم مقتل نحو 40 طفلا، قُطعت رؤوس بعضهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، معلقًا إنه لم ير مثل هذه الأعمال الوحشية من قبل.

لتنتشر هذه الرواية حينها كالنار في الهشيم، إلا أنه قد تبين فيما بعد أن لم تخرج من كونها مجرد ادعاءات من بعض جنود الجيش الإسرائيلي ولم يؤكد أحد رؤيتها بالفعل، بل تبين أن هؤلاء الجنود الذين كانوا قد ادعوا تلك الرواية قدتراجعوا بعد ذلك عن مقولتهم مما يؤكد زيف هذا الإدعاء من البداية.

وكانت قد جاءت مقابلة "أيلون ماسك" لنتنياهو بعد الهجمة الشعواء التي شُنت ضده، وحملة الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وذلك وسط اتهامات له بمعاداة السامية، إذ كان قد أعرب رجل الأعمال الملياردير أيلون ماسك مالك تطبيق "إكس" عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه: "يستخدم اليهود ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلًا: "لقد قلت الحقيقة"، وهو وما اعتبره البيت الأبيض معاداة واضحة للسامية.

أما بعد مقابلته مع نتنياهو أعلن ماسك دعمه لإسرائيل عقب الهجوم الذي شنه عليها مقاتلو حركة حماس بالسابع من أكتوبر، قائلًا إن أحد التحديات يتمثل في "وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل".

تحول موقف ماسك

كما تحول موقف ماسك عقب هذه المقابلة بأن أعلن اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر" على "إكس" "تويتر سابقا"، بزعم أنها "عبارات ملطّفة تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود" وتنطوي على "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

واتفق ماسك مع نتنياهو على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس في قطاع غزة، بعد موافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وعدم السماح بتوافره بشكل مطلق لكي لا تستخدمه حركة المقاومة حماس.