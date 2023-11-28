الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سرير أطفال فارغ ورصاص غير مطلق.. ما هي حيلة نتنياهو في الكذب على "ماسك"؟

نتنياهو وأيلون ماسك
نتنياهو وأيلون ماسك

سرير أطفال فارغ أسفله رصاص غير مطلق وقف عنده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصطحبًا رجل الأعمال الشهير أيلون ماسك مالك منصة “إكس” في محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إقناع ماسك أن أطفال إسرائيل يتعرضون للعنف والقتل على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

 

تلك الحيلة تسببت في إثارة سخرية الكثيرين لافتقاد الكيان الصهيوني أدنى مقومات الذكاء  في اختلاق كذبه، إذ أن نتنياهو قد ادعى بأن هذا السرير كان مكان لنوم طفل إسرائيلي تعرض لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين.

الرصاص غير مطلق أسفل السرير ولا نقطة دم واحدة

وما يظهر كذب هذه الدعوى البيّن هو حجم التناقض الذي وجد بها، إذ أنه لم يكن هناك فراش في السرير من الأساس، كما استدعت تلك الرواية طرح السؤال عن كيفية دخول رصاص غير مطلق أسفل السرير، وكذلك كيف ومع هذا الهجوم- المدعي زورًا- لم يوجد نقطة واحدة من الدماء سائلة على هذا السرير، ليصمت أمام كل هذه التناقضات مالك منصة إكس "ماسك" عن الإدلاء بموقفه سواء معبرًا عن اقتناعه بتلك الحيلة من عدمه وذلك حرصًا على مصلحته الشخصية.

ليست الأولى

 ولم تكن تلك هي أولى روايات إسرائيل الكاذبة فقد خرجت من قبل بالعديد من الروايات الضالة التي تأكد العالم فيما بعد من كذبها وضلالتها وكان بينها ما أعلنه أحد قادة الجيش الإسرائيلي بأنه قد تم مقتل نحو 40 طفلا، قُطعت رؤوس بعضهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، معلقًا إنه لم ير مثل هذه الأعمال الوحشية من قبل.

لتنتشر هذه الرواية حينها كالنار في الهشيم، إلا أنه قد تبين فيما بعد أن لم تخرج من كونها مجرد ادعاءات من بعض جنود الجيش الإسرائيلي ولم يؤكد أحد رؤيتها بالفعل، بل تبين أن هؤلاء الجنود الذين كانوا قد ادعوا تلك الرواية قدتراجعوا بعد ذلك عن مقولتهم مما يؤكد زيف هذا الإدعاء من البداية.

وكانت قد جاءت مقابلة "أيلون ماسك" لنتنياهو بعد الهجمة الشعواء التي شُنت ضده، وحملة الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وذلك وسط اتهامات له بمعاداة السامية، إذ كان قد أعرب رجل الأعمال الملياردير أيلون ماسك مالك تطبيق "إكس" عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه: "يستخدم اليهود ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلًا: "لقد قلت الحقيقة"، وهو وما اعتبره البيت الأبيض معاداة واضحة للسامية.

أما بعد مقابلته مع نتنياهو أعلن ماسك دعمه لإسرائيل عقب الهجوم الذي شنه عليها مقاتلو حركة حماس بالسابع من أكتوبر، قائلًا إن أحد التحديات يتمثل في "وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل".

تحول موقف ماسك

كما تحول موقف ماسك عقب هذه المقابلة بأن أعلن اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر" على "إكس" "تويتر سابقا"، بزعم أنها "عبارات ملطّفة تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود" وتنطوي على "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

واتفق ماسك مع نتنياهو على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس في قطاع غزة، بعد موافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وعدم السماح بتوافره بشكل مطلق لكي لا تستخدمه حركة المقاومة حماس.

إيلون ماسك إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي إكس حماس المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين ثابت ومطالبها نُفذت

مواقف صارمة ونتائج ملموسة.. جهود مصر في استعادة الحق الفلسطيني

هل يعترض الاحتلال قوافل المساعدات رغم الهدنة؟ باحث استراتيجي يُجيب

مسح سمعي لحديثي الولادة.. مبادرة تقلل عدد الإصابات وتضعف من مشكلات التخاطب

اتصالات وزيارات مكوكية.. جهود قامت بها مصر وصولُا إلى هدنة غزة

لم تقتصر على المساعدات.. جهود مصر الدبلوماسية تصل للهدنة الإنسانية في غزة

وعي وتحرك.. جهود مصر لإفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

"سنبيد الجميع في غزة".. قصة أغنية لأطفال الاحتلال تدعو لإبادة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"