الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحدى قطع الإنترنت عنهم.. إيلون ماسك يعلن عن مفاجأة سارة لأهل غزة (فيديو)

إيلون ماسك
إيلون ماسك

حملات كبرى قام بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إيصال الإنترنت إلى غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عنها، مما أدى إلى غموض الموقف، حيث شهدت غزة هجومًا هو الأعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وبعد قطع الإنترنت والاتصالات على قطاع غزة ناشد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيلون ماسك من أجل توصيل الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل المفاجأة السارة التي قدمها إيلون ماسك لأهل غزة.

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بعد حملات كبرى.. إيلون ماسك يستجيب لإيصال الإنترنت لغزة

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بعد مطالبات إيلون ماسك بتزويد غزة بقمر إنترنت صناعى.. كيف تعمل ستارلينك؟

 

الحملة نشطت بشدة عبر موقع تويتر X  حاليًا في مناشدات لمالكه رجل الأعمال "إيلون ماسك" على مطالب وصول الإنترنت الفضائى "Starlink" إلى غزة، بعد تصدر هاشتاج #starlinkforgaza أمس منصات التواصل الاجتماعي. 

وقد رد ماسك على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".

تعرض غزة للقصف

وذلك بعدما قام حساب طبيبة من الدنمارك تعرف بـDr. Anastasia Maria Loupis، بنشر تغريدة قالت فيها "غزة تتعرض للقصف، والإنترنت والاتصالات مقطوعة، إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور"، وأشارت إلى "ماسك" في تغريدتها.

ورد عليها ماسك "ليس من الواضح من الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة، ولكن نعلم أنه لم تطلب منا أي محطة توصيلًا في تلك المنطقة". 

لترد عليه المغردة: "تحقق من ذلك، هناك أشخاص يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به".

فجاء رده الثانى: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".

وتقوم فكرة عمل Starlink من خلال آلاف الأقمار الصناعية التى يتم ربطها ببعضها البعض لتدشين شبكة متداخلة توفر سرعة عالية من الإنترنت تتيح تحميل وتصفح البيانات، تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، كما تبلغ المدة الزمنية لنقل البيانات حوالى 20 مللي ثانية، ويتم توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي.

يتم ذلك عن طريق توصيل الأطباق الهوائية بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم المتصلة بالإنترنت، ومن ثم تنقل الأقمار الصناعية البيانات من وإلى جهاز التوجيه والمودم الخاص بالمستخدم، وبالتالى استخدام الإنترنت بشكل طبيعى دون أى عوائق تمامًا.

يعد نظام Starlink هو الأفضل بلا منازع فى المناطق النائية، لتوفير سرعات إنترنت عالية بعيدًا عن الطرق التقليدية، كما أنها لا تتعرض للانقطاع، ما يطمئن المستخدمين من هاجس انقطاع الإنترنت التقليدى بشكل عشوائى.

التواصل الاجتماعي غزة قطع الاتصالات الإنترنت الإحتلال الإسرائيلي

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