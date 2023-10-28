بعد مطالبات إيلون ماسك بتزويد غزة بقمر إنترنت صناعى.. كيف تعمل ستارلينك؟

تفاعل مستخدمو منصة X “تويتر" مع هاشتاج #starlinkforgaz مطالبين إيلون ماسك بتوفير إنترنت فضائي لقطاع غزة من خلال أقمار ستارلينك، بعد انقطاع خدمة الإنترنت تمامًا جراء القفصف الإسرائيلى للقطاع.

وطور إيلون ماسك وشركته سبيس إكس نظام ستارلينك كخدمة إنترنت فضائية، بهدف توصيل الإنترنت للمناطق النائية التى لايتوافر بها إنترنت تقليدي، وبدأت الخدمة بشكل محدود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، وأوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى.

وتقوم فكرة كيف يعمل Starlink من خلال آلاف الأقمار الصناعية التى يتم ربطها ببعضها البعض لتدشين شبكة متداخلة توفر سرعة عالية من الإنترنت تتيح تحميل وتصفح البيانات، تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، كما تبلغ المدة الزمنية لنقل البيانات حوالى 20 مللي ثانية، ويتم توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي.

يتم ذلك عن طريق توصيل الأطباق الهوائية بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم المتصلة بالإنترنت، ومن ثم تنقل الأقمار الصناعية البيانات من وإلى جهاز التوجيه والمودم الخاص بالمستخدم، وبالتالى استخدام الإنترنت بشكل طبيعى دون أى عوائق تمامًا.

يعد نظام Starlink هو الأفضل بلا منازع فى المناطق النائية لتوفير سرعات إنترنت عالية بعيدًا عن الطرق التقليدية، كما أنها لا تتعرض للانقطاع ما يطمئن المستخدمين من هاجس انقطاع الإنترنت التقليدى بشكل عشوائى.