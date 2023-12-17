الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت العاملان الأساسيان في عمليات البناء الخرسانية والإنشائية لذلك ترتبط أسعارهما بحركة العمران.
 

نرصد في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 17 ديسمبر 2023 في مصر وفق الشركات المصنعة والمتداولة في مصر.

 

 سعر الحديد اليوم 
 

حديد عز 41،500 جنيه.
حديد بشاى 41،000 جنيها.
حديد العتال 39،500 جنيه.
حديد المعادى 38،500 جنيه.
حديد الكومى 38،000 جنيها.
حديد المراكبى 39،500 جنيه.
حديد عطية 39،200 جنيه.
حديد العشري 39،000 جنيها.
حديد المصريين 39،500 جنيه.
حديد الجيوشي 38،200 جنيه.
حديد سرحان 38،000 جنيها.
حديد مصر ستيل 39،000 جنيها.
حديد بيانكو 38،000 جنيها.
 

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أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المعلم 1،880 جنيها.
اسمنت السهم 1،870 جنيها.
أسمنت الفهد 1،860 جنيها.
أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.
العسكري بني سويف 1،880 جنيها.
أسمنت المسلح 1،930 جنيها.
جنوب الوادي 1،890 جنيها.
أسمنت المخصوص 1،920 جنيها.
أسمنت السويس 1،920 جنيها.
أسمنت السويدي 2،100 جنيه.
أسمنت العسكري 1،910 جنيهات.
أسمنت النصر 1،890 جنيها.
أسمنت سيناء 42.5 1،830 جنيه.
أسمنت حلوان 1،920 جنيها.
أسمنت المنيا 2،120 جنيها.
أسمنت المهندس 2،250 جنيها.
أسمنت تايتان 2،080 جنيها.
أسمنت المصري 2،080 جنيها.
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
أسمنت التعمير 2،200 جنيه.

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أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.
أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.
أسمنت المصريين 2،210 جنيهات.
أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيها.
أسمنت البرج 2،210 جنيهات.
أسمنت الماكس 2،260 جنيها.
أسمنت النهضة 2،220 جنيها.
أسمنت أسوان 2،180 جنيها.
أسمنت السد العالي 2،170 جنيها.
أسمنت قنا 2،270 جنيها.

 

سعر الرمل والزلط 
 

سعر المتر المكعب من رمل ناعم 85 جنيها.
سعر المتر المكعب من رمل خشن 100 جنيه.
سعر المتر المكعب زلط عادة 215 جنيها.
  سعر المتر المكعب زلط فينو 310 جنيهات.
سعر المتر المكعب زلط مخصوص 280 جنيها.
سعر المتر المكعب زلط سن2 مقاس 22   230 جنيه

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أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 فى مصر

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-12-2023

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