الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

نشرة الرابعة| انتهاء ساعة الراحة باللجان الانتخابية.. والغرف التجارية تعلن موعد انفراجة أزمة السكر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استأنفت لجان الاقتراع عملها في استقبال الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحة المخصصة لليوم الثالث والأخير من أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 على أن يستمر عمل اللجان حتى آخر ناخب متواجد أمام اللجنة.

فيما أكدت الغرف التجارية حدوث انفراجة لأزمة السكر خلال الـ3 أيام المقبلة وذلك عقب ضخ كميات ضخمة من السكر في الأسواق لسد احتياجات المواطنين.. وإليكم أهم الأخبار التي وردت على مدار الساعة

 

غرفة عمليات "التضامن" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية.. وتيسير مشاركة ذوي الهمم

تواصل غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت، والجهود التي تقدمها ١٥ ألف رائدة اجتماعية من عمليات تثقيف انتخابي وتوعية بلجان الانتخاب، واصطحاب كبار السن، ورصد لنتائج التصويت على مستوى محافظات الجمهورية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

 

اتحاد الغرف التجارية: ضخ كميات كبيرة من السكر.. وانفراجة خلال 3 أيام

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أزمة السكر ستنفرج خلال 3 أيام على الأكثر، مشيرًا إلى أن السكر موجود فى مصر بكميات كبيرة، ويتم ضخ كميات مضاعفة يوميًا لتغطية حاجة المواطنين إلا أنها تنفذ فور طرحها بالسوق.. لقراءة المزيد اضغط هنا

 

وزير التموين: احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور والسكر 7.8 شهرًا

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور،  مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7.8 شهر.. لقراءة المزيد اضغط هنا


وزير التموين: إقامة منطقة لوجستية للرمان فى أسيوط لزيادة معدلات التصدير

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري؛ لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.. لقراءة المزيد اضغط هنا

 

طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليشهد تحركات محدودة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على تحديد توجهات البنك الفيدرالي، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع الاجتماع الأخير لهذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

 

فلسطين: خطة التهجير قائمة على طاولة إسرائيل.. ومصر معنا منذ اليوم الأول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن خطة التهجير ما زالت على طاولة الإسرائيليين، ودولة الاحتلال تجعل من قطاع غزة الآن مكانا غير قابل للحياة، ولكن لا مكان لنا إلا وطننا وأرضنا، نحن منها، ونحن لها.. لقراءة المزيد اضغط هنا

 

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان.. ومخاوف على مصير المحاصرين بالداخل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، وسط مخاوف على مصير من كان بداخله.. لقراءة المزيد اضغط هنا

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