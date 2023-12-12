وزير التموين: إقامة منطقة لوجستية للرمان فى أسيوط لزيادة معدلات التصدير

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن أنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري؛ لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود أفريكا"، المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض، بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترٍ دولي.

أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان

وأضاف أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، لافتا إلى أننا نسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح "المصيلحي" أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي، مؤكدا ضرورة إنشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة من صناعة وزراعة وتعبئة وتغليف، لافتا إلى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.



وأكد "المصيلحي" ضرورة رقمنة الأراضي والمنتجات الزراعية، ليس فقط على مستوى التصدير ولكن لتضم كافة الحاصلات الزراعية التى يتم زراعتها على أرض مصر.

القطاع الزراعى شهد خلال الفترة الماضية نموًا كبيرًا

وأضاف أن القطاع الزراعي شهد خلال الفترة الماضية نموا كبيرا، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات العاملة في القطاع لزيادة معدلات النمو، ما يساعد في تحسين صادراتها في الأسواق الخارجية.

وأشاد "المصيلحي" بتنظيم معرض "فود أفريكا"، مؤكدا أن المعارض هي القنوات اللازمة لتعريف العالم على منتجات البلاد، كما أنها بوابة لزيادة التصدير، لافتا إلى أن المعرض في دورته الحالية لأول مرة يضم جمعيات وصناعات بسيطة وهي أساس التنمية الحقيقية.