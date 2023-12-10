معاون وزير التموين: الاستحقاق الانتخابى والمشاركة فيه واجب وطنى

أدلى أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بدائرة السادس من أكتوبر.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن الاستحقاق الانتخابي والمشاركة فيه واجب وطني للكل، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تمت على الأرض بقطاع التموين من إنشاء بنية أساسية بقطاع التجارة الداخلية والصوامع، وكذلك مراكز الخدمة ومنظومة التحول الرقمي وتكوين مخزون استراتيجي كبير ساهمت في خروج الكثير من المواطنين لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأثنى المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين أحمد كمال، على الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الدولة لإخراج هذا العرس الديمقراطي ليليق بمصر كدولة كبيرة، من حيث رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى لجان الاقتراع وتسهيل حركة المرور إليها ومنظومة التحول الرقمي التي مكنت المنتخب من معرفة مكان انتخابه ولجنته بسهولة ويسر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.