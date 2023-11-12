الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممثل الكنيسة يحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

مؤتمر طنطا
مؤتمر طنطا

 أكد ممثل الكنيسة المصرية في طنطا، أهمية المشاركة في الإستحقاقات القادمة الخاصة بوطننا العزيز على كل فرد منا، وشدد على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، أكد أنه من المعروف للجميع مدى أهمية الاشتراك في الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن من خلالها توصيل رسالة قوية إلى العالم الخارجي بشأن إرادة الشعب المصري.

وناشد ممثل الكنيسة، المواطنين بأن يتحملوا مسؤوليتهم في اختيار المرشح المناسب لقيادة البلاد، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص المناسب لتولي هذا المنصب، وأكد أن الرئيس السيسي قد أظهر قدرات قيادية استثنائية وحقق نجاحات ملموسة خلال فترة رئاسته الحالية.

وأضاف ممثل الكنيسة، أن اختيار الرئيس المناسب يعتبر واجبًا وطنيًا على المواطنين، حيث يمكن لهم من خلال تحديد أفضل شخص لقيادة البلاد أن يساهموا في تحقيق التقدم والاستقرار، كما أشار إلى أن الاستقرار السياسي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأكد ممثل الكنيسة، أن المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي هي واجب على جميع المواطنين، وأنها فرصة للتعبير عن إرادتهم ومساهمتهم في تشكيل مستقبل البلاد، ودعا المواطنين إلى اختيار الرئيس المناسب والذي يمتلك الرؤية والكفاءة لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل للجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد بمشاركة وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي حدثًا هامًا يساهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتوفير منصة للحوار والتواصل بين القادة السياسيين والمواطنين. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على المجتمع وتطوره في المستقبل.

وانطلق المؤتمر الأول الجماهيري الحاشد في الصالة المغطاة بملعب طنطا الرياضي، وسط حضور مميز من وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات وأعضاء العمل الأهلي.

بدأ المؤتمر بتلاوة السلام الجمهوري، حيث تم ترديده بصوت عالٍ ومليء بالحماسة، وتوالت الأحداث المثيرة في هذا الحدث الهام.

ممثل الكنيسة يحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي أهمية الاشتراك في الانتخابات الرئاسية خلالها توصيل رسالة قوية إلى العالم الخارجي بشأن إرادة الشعب المصري يتحملوا مسؤوليتهم في اختيار المرشح المناسب لقيادة البلاد مشاركة وكلاء الوزراء وأعضاء النقابات

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