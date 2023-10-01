البابا تواضروس: الاستحقاق الانتخابى عمل وطنى.. والوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي ومهم لكل مواطن مصري، لافتًا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن نجاح وطنا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

وأضاف أن الوطن يحتاج لأن نكون جميعًا يدًا بيد من أجل رفعته، موضحًا أن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنًا والتخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات المهمة جدًا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

البابا تواضروس يشارك في مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنه عندما تم تجميع كل الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة، منوهًا بأن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة أن الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى كل النواحى على مدار أكثر من ٩ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات «لم تحدث من عقود، ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون».

وقال «مدبولى»، فى كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد على، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه.