البابا تواضروس الثاني يترأس لقاء خريجى المعهد المسكونى بالمقر البابوي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، حفل تخريج دورة المعهد المسكوني للشرق الأوسط للتنشئة المسكونية الأكاديمية للدفعة الثامنة؛ وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية.

وشارك بحضور اللقاء ؛القس رفعت فكري رئيس لجنة الحوار بالكنيسة الإنجيلية، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من جانبه قال القس رفعت فكري إن جوهر المسيحية هو المحبة، التي توحدنا في محبة المسيح.

وأشار "فكري "خلال كلمته باللقاء إلى أن الشرق الأوسط يحتاج المسيحيين المؤثرين في محبتهم للٱخرين، لأن العالم يحتاج إلى المحبة.

ونظّم المعهد المسكوني زيارات مسكونية إلى الكنائس المتنوعة في الإسكندرية، وهى الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة اللاتين الكاثوليك، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بدأ اليوم بزيارة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالعطارين بالإسكندرية وكان في الاستقبال، الدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة ورئيس مجلس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

ثم زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، وكان في الاستقبال، المطران ناركيسوس، مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس ووكيل البطريركية.

ثم زيارة كاتدرائية سانت كاترين بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وكان في الاستقبال، الأب بطرس أحد الرهبان الفرنسيسكان وهو أحد المسئولين عن الكاتدرائية.

ثم زيارة كاتدرائية سان مارك بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية "الكنيسة المرقسية" وهي المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، حيث تعتبر هي أقدم كنيسة في مصر وإفريقيا منذ القرن الأول الميلادي، ثم تم زيارة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

ثم ناقشت الدورة عدة تأملات روحية من بينها التي ألقاها الأب نعمه صليبا بتأمل إنجيلي بعدها قدم الأب: "مقدمات في الحوار المسيحي الإسلامي" وبعدها قدم الأب وليد الديك موضوع بعنوان "الآباء المؤسسون ووحدة الكنيسة"، كما ناقش جورج منير موضوع عن "الكنيسة في السودان" وقدم القس اسحق منذر موضوع عن "الكنيسة في فلسطين: وثيقة وقفة حق".