مواطن: المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني لبلدنا (فيديو)

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

قال رضا المصري، مواطن مصري، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ولابد منه من أجل مستقبل بلادنا.

وأضاف أن الدولة المصرية تم انتشالها من حرمان التطوير والعمران لسنوات طويلة حتى تهالكت البنية التحتية وتأخرت في مواكبة الركب الحضاري عربيا ودوليا.

وتابع، أننا نطالب من الرئيس السيسي، أن يزيد في المشاريع التي تهتم بالشباب وتوفر لهم مزيد من فرص العمل، علاوة على المبادرات الاقتصادية التي تخفف على المواطن البسيط الاعباء المالية والمتمثلة في غلاء الأسعار.