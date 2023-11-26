مواطن للمرشح السيسي: "كمّل مسيرة الإنجازات.. صوتنا ليك"

قال حنفي يونس، مواطن مصري، إن دعمه للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيره الانجازات التي حققت لصالح الوطن والمواطن.

وأضاف حنفي أن هناك انجازات انتهت في شتى المجالات وهذا يعكس المجهود الضخم الذي يبذل لصالح المواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.

وأشاد باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع انه من اولويات الدولة المصرية.

وطالب من المرشح السيسي بذل مزيد من الاجراءات للرقابة وضبط الاسواق من جشع التجار ليشعر المواطن البسيط بمردود سريع من الاجراءات الحكومية.

وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.