مواطن: الرئيس أدى دوراً عظيماً فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة

قال أحد المواطنين ويدعى أحمد البرعي إن الإعتداءات التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة فضحت أمره في العالم كله، وكشفت طريقة تعامله مع الأبرياء من النساء والأطفال وما يسعى اليه هذا الكيان المغتصب من تحقيق إبادة جماعية وتطهير عرقي ونسف جميع شعارات الإحتلال الذي يتغنى بها منذ سنوات.

وأضاف خلال تقرير مصور رصدت خلاله «الدستور» أراء المواطنين في هذا الصدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى دور عظيم في هذه الأزمة منذ انطلاقها ومصر مدت يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم أطنان المساعدات في ظل استمرار العدو الإسرائيلي لتضييق الحصار عليهم ومنع كافة سبل الإغاثة وقطع كافة مقومات الحياة عليهم.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".