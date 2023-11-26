الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يدعو للمشاركة في الانتخابات القادمة: صوتنا مؤثر في تحديد المستقبل

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال المواطن محمد مغازي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني تجاه الجميع، وعلينا أن نعلم أن لصوتنا أثر في تحديد المصير المستقبلي.

وأضاف “مغازي” أننا عاصرنا إنجازات لم نشهدها من قبل، خاصة في ملف التعليم الذي اهتمت به الدولة واهتمت بتطوير المدارس ما بين إحلال وتجديد أو تطوير وإنشاء جديد، وكان لهذا كله عامل إيجابي في تخفيف كثافة الفصول ورفع مستوى التعليم للأطفال ليشكل مستقبل أفضل لهم.

وتابع أن الارتقاء في مستوى التعليم سيشكل لنا الجيل المرجو منه لبناء الجمهورية الجديدة وضمان مستقبل أفضل لبلادنا بعدما عانينا لسنوات طويلة من الإهمال والضياع وهو ما أدركته الحكومة الواعية في ضرورة الاستثمار في أبناءنا.

وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

مواطن مصري الانجازات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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