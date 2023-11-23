الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى اهتم بكل فئات المجتمع وحافظ على الأمن القومى

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

التقت "الدستور" عددا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

قال محمد غزال، مواطن سكندري، إنه لا يرغب أن يعيش في زمن غاب عنه الأمن والأمان، فكلما يتذكر فكرة حكم جماعة الإخوان الإرهابية يستشعر فضل ونعمة ما بذله الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الدولة المصرية من يد الإرهاب الداخلي وأيضا الخارجي.

وتابع أنه مقارنة بالدول الأخرى وما يحدث من أحداث سياسية ملتهبة، يثق في أن الرئيس السيسي نجح بجدارة في الحفاظ على الأمن القومي المصري، ويجاهد في ضمان مستقبل مصر الأمني من يد المطامع الخارجية.

وأكمل أن هذا اكتمل بقرار الدولة المصرية وقرار الرئيس السيسي الحكيم برفض التهجير القصري واحتلال أرض سيناء مجددا، ولكن كان هناك فكر واع بأن أرض سيناء مصرية ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد باهتمام الرئيس بكل فئات المجتمع ولن يشعر أحد أنه مهمش أو بلا اهتمام في كل الفئات المجتمعية، هناك مبادرات أو مشروعات التي تحسن من حياتهم، لينعموا بحياة كريمة.


وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.
 

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مواطن سكندرى: أطالب الرئيس القادم بتوفير "حياة كريمة" واستمرار ريادة مصر

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