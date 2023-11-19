الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلمانية الرئيس السيسي حقق للمواطن البسيط إنجازات غير مسبوقة ( فيديو)

السيسي
السيسي

واصلت الدولة المصرية على مدار سنوات مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الضخمة التي وفرت للمواطنين الكثير من الخدمات الأساسية.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

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وقالت" النائبة منى عمر" عضو مجلس النواب إن المواطنين يدعمون ويؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما شاهدوا ولمسوا الانجازات غير المسبوقة التي نُفذت على أرض الواقع، وذكرت أن جميع الخدمات أصبحت متوفرة في ربوع الجمهورية وذلك للارتقاء بمستوى المواطن المصري في مختلف المجالات.

وأضافت أن الشعب المصري يثق في القيادة المصرية بعدما رأى التصرف السليم من القيادة ومن الرئيس عقب إندلاع الحرب في فلسطين، وأوضحت أن الرئيس استطاع توفير الأمان للمواطن المصري في ربوع الجمهورية.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا حمل رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

تضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

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