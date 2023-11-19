الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: نرفض تهجير أهالي غزة ودعم الرئيس السيسي لفلسطين "تاريخي"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استنكر محمد السيد، أحد مواطني الشرقية ما يحدث من انتهاكات صارخة ضد المدنيين والأطفال والنساء العزل في قطاع غزة من قبل الاحتلال ضمن سلاسل من التنكيل بالفلسطينيين وانتهاج سياسة العقاب والإبادة الجماعية والفصل العنصري، مطالبًا بضرورة تدخل جميع الدول والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للكف عن تلك الأعمال الشيطانية.

قال السيد، لـ"الدستور" إن الشعب المصري وقيادته يقفون جنبًا إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم من خلال علاج المصابين داخل المستشفيات المصرية كما أننا ضد تهجير أهل غزة وإجبارهم على ترك أراضيهم.

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

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