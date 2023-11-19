مواطن: "الرئيس السيسي رجل المرحلة ومكملين المشوار معاه" (فيديو)

أبدى عدد كبير من المواطنين دعمهم للرئيس السيسي في تلك المرحلة خصوصاً بعد إنشاء الكثير من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة على مستوى الجمهورية والتي استفاد منها ملايين المواطنين.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال عمرو عابدين، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، إن الرئيس السيسي استطاع توفير الخدمات الاساسية التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليويمة، كما أنه دشن العديد من المشاريع التنموية الضخمة التي عادت بالخير على جميع المواطنين في مختلف انحاء الجمهورية.

أضاف أن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان للمواطنين في مختلف المحافظات، وذلك ما كان يريده جميع المواطنين بعدما شاهدوا الجماعات المخربة وهي تنشر الفوضي في ربوع مصر.

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