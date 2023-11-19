حملة السيسى الانتخابية تنشر سيرته الذاتية: إنجازات كبرى فى كل المجالات منها 15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية

في عيد ميلاده..

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: تحل اليوم ذكرى ميلاد المرشح عبدالفتاح السيسي.

وتابعت الحملة: "مع ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر تحت قيادته إنجازات عديدة في جميع القطاعات، سواء داخليًا أو خارجيًا والمضي قدمًا في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة".

وتابعت الحملة: "إنجازات كبرى في جميع المجالات، حيث وصلنا إلى قرابة ١٥ ألف مشروع، خلال السنوات التسع الماضية، تلك المشروعات القومية التي أصبحت صروح المجد لشعبنا الأبي، وأصبح الأشقاء والأصدقاء ينظرون لإنجازات التنمية المصرية في هذا الوقت القياسي باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وكل دولة في كل مكان".

وأضافت حملة السيسي الانتخابية إن حجم هذه المشروعات التي تحققت في مصر كانت نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط دقيق لقيادة وطنية تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر.

في السياق، شاركت الحملة بفيلم تسجيلي لعرض السيرة الذاتية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

https://fb.watch/opFXu5bkmh/?mibextid=Nif5oz