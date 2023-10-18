مواطن: الرئيس السيسي قدم مشروعات تنموية ضخمة للمواطنين (فيديو)

واصلت الدولة المصرية على مدار سنوات مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الضخمة التي وفرت للمواطنين الكثير من الخدمات الأساسية.

"الدستور" التقت عدد من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد حجم المشاريع الضخمة التي نُفذت على الأرض خلال السنوات الماضية واستفاد منها الكثير والكثير من المواطنين في مختلف المحافظات، وذكر أن الرئيس السيسي وفر تلك المشاريع للارتقاء بالسكان في مختلف المجالات.

أضاف أن الرئيس كان من أولوياته هو القضاء على الجماعات المخربة عقب تولية حكم البلاد ومن ثم بناء وتطوير البلاد، حيث قدم المشاريع التنموية الضخمة في ربوع مصر، لذلك يؤيد ويدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال التطوير والإصلاح.

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الحملة الرسمية للمرشح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ثاني لقائاتها مع وفد من الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.