مواطن: ما قام به الرئيس السيسى من إنجازات كان يحتاج سنوات ليتم

أشاد جمال عزيز مهندس بالمعاش، بحجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية بفضل جهود ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنًا دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "عزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النجاحات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات القليلة الماضية، تُرجح كفته كقائد قادر على إدارة شئون الدولة المصرية.

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوضالانتخابات الرئاسية 2024، والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار "بنداري"، أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأشار وفد الكيانات الشبابية إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

"المصريين الأحرار" يعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي

كما استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة الآلاف من طلبات الانضمام، كتابيًا وإلكترونيًا، من شخصيات عامة ونُخب فى المجالات المختلفة ومواطنين فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

وطلب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين، استجابة لطلبات ورغبات الأهالي، للتعبير عن تأييدهم للرئيس السيسي وإعلان الانضمام لحملة تأييده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانضم آلاف المواطنين للحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار»، من أعمار ومحافظات مختلفة، من أسوان وحتى مطروح، ويستمر أبناء الحزب فى عقد اللقاءات المباشرة مع الناس فى الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأفضل لصالح مصر وأهلها.

ويستمر الحزب باختلاف المستويات التنظيمية فى تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، لحملة مرشح الحزب، تتضمن التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستى والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيًا وفرعيًا للمتابعة عن كَثب خلال مجريات العملية الانتخابية.