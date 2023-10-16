الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي وفر الأمان والاستقرار للمواطنين (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حيث أنشأت الدولة العديد من المشروعات القومية الضخمة التي وفرت للمواطنين الكثير من الخدمات الأساسية.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

 

مواطن: صوتي للسيسي لاستكمال مشروعات التنمية في "الجمهورية الجديدة" (فيديو)

مواطن: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاستقرار ( فيديو)

وقال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث جعل من مصر قيمة ومكانة بين دول العالم، بعد المشاريع التنموية الضخمة التي نُفذت في ربوع الجمهورية والخدمات التي قدمها للمواطنين في كافة المجالات.

وذكر أن مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت بأوامر من الرئيس وفرت وسهلت حياة الأسر الفقيرة في الريف المصري.

وأضاف أن الرئيس وفر الأمن في البلاد وهو الذي كان يريده المواطنين بعدما شاهدوا الفوضى والخراب الذي انتشر في مصر على يد المخربين، لذلك يدعم الرئيس في الانتخابات لتقديم المشاريع والخدمات للمواطنين.

 

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