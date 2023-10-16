الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتى للسيسى لاستكمال مشروعات التنمية فى "الجمهورية الجديدة" (فيديو)

مواطن
مواطن

كثير من المواطنين على مستوى الجمهورية يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة بعدما قدم لهم مشاريع تنموية ضخمة عقب ثورة 30 يونيو وتولي حكم البلاد، للارتقاء بمستوى المواطنين، معيشيًا واجتماعيًا، في مختلف المجالات.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

مواطن: نرشح الرئيس السيسي من أجل الارتفاع والتقدم بمصر ( فيديو)

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وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد حجم المشاريع الضخمة التي نُفذت في ربوع الجمهورية وسهلت الحياة على كافة المواطنين، وذكر أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها هي مشروعات الطرق والكباري التي سهلت حركة التنقل على المواطنين.

أضاف أن الرئيس وفر الأمان والاستقرار واستطاع أن يقضي على الجماعات المخربة التي كانت تريد سقوط الدولة، لذلك يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة ليواصل التطوير والإصلاح.

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي السيسي من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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