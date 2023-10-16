الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: نرشح الرئيس السيسي من أجل الارتفاع والتقدم بمصر ( فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال طارق محمد عرفة، رئيس تقابة العاملين بالشئون الصحية في المنوفية، وعضو اتحاد عمال مصر، لـ"الدستور" جميع الشعب المصري يزيده فخرًا وشرفًا أن يؤيد ويرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو خير من يمثلنا. 

وطالب جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتحقيق حلمه وخلق مستقبل جديد لكل المصريين، والرئيس عبدالفتاح السيسي خير من يقوم بالبلد.

https://www.youtube.com/shorts/JKM8BKxI7-0

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثانى لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وقد عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين كذلك إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

رئيس تقابة العاملين بالشئون الصحية في المنوفية عضو اتحاد عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي دعم كامل للمرشح الرئاسي

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