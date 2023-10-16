مواطن: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاستقرار ( فيديو)

قال علي هاشم، موظف، وعضو اتحاد عمال مصر، لـ" الدستور" أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاستقرار والأمن والأمان في مصر، منوهًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، منوهًا الرئيس السيسي عمل من أجل نهضة مصر

تابع: “الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر العديد، والأزمة الاقتصادية حالية على العالم أجمع، ولذلك نوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أملين أن يوفقه الله خلال الفترة الراهنة”.



الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين كذلك إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.