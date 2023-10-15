الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسي وفر الأمان والاستقرار لكل المصريين (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

اهتمّ العديد من المواطنين بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف استكمال تنفيذ مشروعاته التي بدأها والتي خدمت كل مكان في مصر.

الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

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وقال أحد المواطنين إنه يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب ما قدمه لمصر وللمواطنين، حيث أنشأ العديد من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة التي استفاد منها المواطنين في ربوع الجمهورية.

وذكر أن الرئيس كان مهتم بتنفيذ المشروعات والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية بشكل كبير.

وأضاف أن الرئيس وفر الأمان والاستقرار في ربوع مصر، حيث قضى على الجماعات المخربة التى كانت تنوى نشر الفوضى في البلاد، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير.


غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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