الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "احنا مع الرئيس السيسي لآخر المشوار" (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

أبدى عدد كبير من المواطنين دعمهم للرئيس السيسي في تلك المرحلة خصوصاً بعد إنشاء الكثير من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة على مستوى الجمهورية والتي استفاد منها الملايين من المواطنين.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

مواطن: الرئيس السيسى ولى الأمر الذى جاء بالأمن والاستقرار والأمان (فيديو)

مواطن: صوتى للرئيس السيسى لأنه غامر بحياته من أجلنا (فيديو)

 

قال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما شاهد ما قدمه لمصر وللمواطنين من خلال المشاريع التنموية والخدمية الضخمة التي استفاد منها الجميع، وذكر أن من أهم المشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية هي شبكات الطرق والكباري التي وفرت الكثير من الوقت والمجهود للسكان أثناء تنقلهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي وفر الأمان والاستقرار للمواطنين، حيث أن في السنوات الماضية قبل توليه الحكم كانت الجامعات المخربة تريد سقوط مصر ونشر الفوضى، لذلك يؤيد ويدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.


غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس واستقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنًا دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضًا للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

ومن جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دوًار كبيرًا في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، خاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية، وصولًا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

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