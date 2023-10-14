مواطن: صوتى للرئيس السيسى لأنه غامر بحياته من أجلنا (فيديو)

أعلن أحد المواطنين ويدعى مجدي الفناجيلي عن دعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق في مطلع شهر ديسمبر من العام الحالي، مشيرًا الى أن الرئيس حمل كفنه على يده في مواجهة جماعات الشر والإرهاب، مغامرًا بحياته من أجل أن تحيا مصر ويحيا المواطنون.

وأضاف أن المصريين يقدرون ما قام به الرئيس ويسانده في السباق الانتخابي المقبل ليكمل طريقه ومشروعه القومي.

وتابع أن ما قام به الرئيس هو شجاعة كبيرة لأنه في حال أن كان أخفق لا قدر الله في مواجهة الجماعات الإرهابية لواجه مصيرا غير مرضٍ، لذا فإننا نقدر هذه الخطوة ونسانده في كل وقت وحين.

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

حملة السيسى الانتخابية تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 14 أكتوبر وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس واستقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنًا دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضًا للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين، وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دورا كبيرا في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولًا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.