السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى ولى الأمر الذى جاء بالأمن والاستقرار والأمان (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عبّر أحد المزارعين من أبناء قرى محافظة الجيزة، عن دعمه ومساندته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، خلال تقرير مصور "الدستور" مع عدد من المواطنين في الشارع المصري لرصد الآراء حول الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال المواطن، إن الرئيس السيسي هو ولي الأمر الذي جاء بالأمن والاستقرار والأمان، لافتًا إلى أنه من اختيار الله سبحانه وتعالى لنا، فالحكم بيد الله.

وأشار إلى أن خروج الملايين في مسيرات ومظاهرات تأييد تؤكد حرص الشعب المصري على استكمال مسيرة التنمية التي يقوم بها.

 

تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية للدستور المواطنين الشارع المصري

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