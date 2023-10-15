مواطن: يكفينا فخرًا أن الرئيس السيسي رئيسًا لمصر (فيديو)

اهتمّ العديد من المواطنين بدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والترويج للمشروعات التي نفذها الرئيس خلال السنوات الماضية، مطالبين جموع المواطنين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي لكي يكمل تنفيذ مشروعاته التي بدأها والتي خدمت كل مكان في مصر.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.



وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما وفر الأمان والاستقرار لكل المصريين، حيث في الماضي الجميع شاهد الفوضى والخراب الذي انتشر في ربوع مصر على يد الجماعات المخربة، لكن بفضل الرئيس السيسي جعل مصر آمنة مستقرة.

وذكر أن الرئيس وجه بإنشاء العديد من المشاريع التي وفرت حياة هادئة كريمة لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مشاريع الكباري وشبكات الطرق وفرت على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود أثناء تنقلهم بين المحافظات، حيث أن في الماضي كان الطريق يأخذ عدد ساعات أكثر، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح في ربوع مصر.



غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا حمل رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

تضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.