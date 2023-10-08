مواطن: السيسي نشر الأمان والاستقرار في ربوع الوطن (فيديو)

الكثير من الخدمات قدمتها الدولة المصرية للمواطنين للارتقاء بهم وتوفير حياة تليق بالمواطن المصري، وكان ذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ثورة 30 يونيو، حيث عمل الرئيس على عدد من المحاور لتقديم الخدمات للمواطنين في ربوع الجمهورية، وإنشاء الكثير من المشاريع لخدمة المواطن المصري.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين لـ" الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال طريق التطور والنجاح، بعدما قدم الرئيس الكثير من المشاريع في مختلف المجالات التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية.

وذكر أن من أهم ما قدمه الرئيس للمواطنين هو الأمان والقضاء على الجماعات المخربة التي كانت تريد سقوط مصر.

وأضاف أنه شاهد المشروعات الخدمية التي انتشرت في ربوع الجمهورية، ومنها شبكات الطرق والكباري التي وفرت الكثير من الوقت والمجهود للمواطنين، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.