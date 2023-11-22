الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن سكندري: أطالب الرئيس القادم بتوفير "حياة كريمة" واستمرار ريادة مصر

مواطن من الإسكندرية
مواطن من الإسكندرية

قال أحمد حمدي، مواطن من محافظة الإسكندرية، إنه يطلب من الرئيس القادم استمرار الاهتمام بالمواطن البسيط، وهو ما تم من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي اهتمت بالمواطن في جميع القرى والمناطق النائية ووفرت له حياة كريمة، ولمسه المواطن في كل مكان في مصر، مشيرًا إلى أن توفير حياة كريمة للمواطن هو مسؤولية جميع مسؤولي الدولة.

وأضاف حمدي لـ"الدستور"، أن العالم خلال الفترة الماضية تعرض لعدة أزمات أثرت بالتالي على الوضع الاقتصادي المصري، من أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، وهو ما يشغل المواطن هو الاستقرار الاقتصادي ومراقبة الاسعار ومحاربة جشع التجار المستغلين لبعض الأزمات التي يتعرض لها العالم ومصر من بينها بالمبالغة في ارتفاع أسعار السلع على المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة لا بد أن تغلظ العقوبة على التجار المستغلين للمواطن المصري لتكون عقوبة رادعة لهم.

وأكد: “نحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن في بلدنا مصر الحبيبة، وجميعًا نتابع الأحداث في غزة وموقف القيادة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وأهالي فلسطين وغزة، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقع قوي شاهده العالم كله، ورغم أن الأزمة الاقتصادية أرسلت مصر أكبر عدد وكميات من المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة”.

ولفت إلى أنه من خلال الإحصائيات المعلنة من المساعدات الإنسانية، وموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها ورفض الرئيس السيسي تصفية القضية، فإن مصر أكثر الدول مساعدة لفلسطين، في ظل وجود قائد قوي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "نتمنى نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لاستكمال الخطة التنموية والاقتصادية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرار سيادة مصر إقليميًا ودوليا”.

 

 

محافظة الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة القضية الفلسطينية الاستقرار الاقتصادى

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