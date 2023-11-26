الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حاسم وحكيم.. مواطن: نفتخر بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال محمد ربيع، أمين أمانة حزب حماة الوطن، إنه يفتخر بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ويشعر بالفخر والامتنان كونه يحمل الجنسية المصرية تحترم الانسانية وتقدس الأمن القومي.

أضاف ربيع أن الدولة المصرية لديها موقف واضح منذ بداية الأزمة بدءًا من رفض التهجير لحماية الأراضي المصرية واستمرار دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية في التفاوض لإخراج الأسرى وتحريرهم موقف يعلم الشعوب العربية كيف تكون القرارات الفيصلية لحل الأزمة متشابكة الأطراف.

وتوجه أمين أمانة حزب حماة الوطن بالعزاء للاشقاء الفلسطينيين في استشهاد أكثر من 10 آلاف شهيد، جراء قوات الاحتلال ومعبرا بأننا ندعم بكل مشاعرنا وقدراتنا اشقاءنا الفلسطينيين ولن نتأخر عن تقديم اي مساعده البسيطة تجاه احتياجاتهم الكبيره للاغاثه.

وواصل أن العلاقات بين كلا الشعبين المصري الفلسطيني عميقه وممتده منذ القدم، وهم يعرفون جيدا ان الدولة المصرية حكومة وشعبا لن تتأخر قدر استطاعتها عن تقديم اي مساعدات او تدخل لايقاف الحرب القاسية على هؤلاء المدنيين والاطفال.

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الأمن القومي الدولة المصرية الفلسطينيين الرئيس السيسي قطاع غزة

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