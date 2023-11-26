الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يتصف بالرجولة والحكمة

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

عبر عدد من المواطنين عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتوفير حياة أفضل للمصريين.

 

قالت زينب محمد، مواطنة مصرية، إن التدخل المصري لحل الأزمة الفلسطينية في قطاع غزة رسالة للإنسانية على مستوى العالم، وقد يكون الموقف العربي الوحيد الجديد في حل الأزمة على أشقاءنا.

 

وتابعت، أن كون مصر وسيط سلام بين أطراف النزاع هو موقف رجولي وحكيم لقائد يعي جيدا أهمية السلام العربي وحفظ الأمن القومي.

 

وأكدت أن الشعب المصري يشيد بتلك القرارات الحكيمة في رفض التهجير حفاظا على أرض سيناء وعدم ضياع القضية الفلسطينية هباءا بعد كل ما بذلوه من عناء وعذاب.

 

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مواطنة: التحديات كبيرة جدًا وأتمنى التوفيق للرئيس القادم (فيديو)

 

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