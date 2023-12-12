اليوم الـ67 للعدوان| ارتقاء مئات الشهداء بينهم أطفال.. والاحتلال يواصل حصار جباليا

استشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة سالم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وتم دفنهم في أماكن مجاورة، لصعوبة التنقل، وتواصل الغارات.

كما دمرت طائرات الاحتلال 10 منازل على رءوس ساكنيها في حي الدرج ومنطقة الصحابة، ما أدى على سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وسط صعوبة بالغة في الوصول إليهم، بسبب عمليات التغول، والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة، التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي على المارة في أنحاء مختلفة.

وفي حي الشجاعية والزيتون تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين، وسط صعوبة الوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني بسبب استمرار عمليات القصف المدفعي والصاروخي.

فيما تحاصر آليات الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الـ8 على التوالي، وأجبرت 5 آلاف نازح من مدرستين للإيواء، وهما حفصة وفلسطين، التابعتان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا على مغادرتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال 9 مدارس للإيواء تابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

كما قصفت طائرات الاحتلال البوابة الرئيسية لعيادة مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء على الأقل، واصابة آخرين من المارة بجروح.

طائرات الاحتلال تقصف مخيم البريج وسقوط 9 شهداء وعشرات الجرحي

ووسط قطاع غزة، وتحديدا في مخيم البريج، ومدينة دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال خمسة منازل على الأقل، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء، وأكثر من عشرين جريحا.

وفي خان يونس، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الشرقية والوسطى من المدينة ما تسبب بوقع عشرات المصابين، وحالة نزوح كبيرة للمواطنين باتجاه رفح أقصى الجنوب.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي رفح، تعرض منزلان في حي تل السلطان غرب المدينة لقصف صاروخي، يعودان لعائلتي العالم وصبح، ما أدى إلى سقوط عشرة من الشهداء، وسبعين جريحا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.