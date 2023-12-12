عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، عدوانه الدموي ومجازره الوحشية في غزة المحاصرة، جوا وبرا وبحرا، حيث شن مئات الغارات وكثف القصف المدفعي والأحزمة النارية على منازل المواطنين وتدميرها فوق رءوس ساكنيها وأماكن اللجوء التي تؤوى الآلاف، مع استمرار التوغلات البرية التي تقابل بمقاومة باسلة من الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت السلطات الصحية للقطاع عن أن العدوان الإسرائيلي على غزة ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الماضية، في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدّعي الاحتلال كذبًا أنها آمنة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18.205 شهداء و49.645 مصابا، منذ 7 أكتوبر الماضي بعد استشهاد 208 مواطنين.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، كانت محافظتا رفح وخان يونس جنوبا وبعض مناطق وسط القطاع محور الآلة العسكرية الإسرائيلية وزوارقها الحربية أمس، حيث تم الآتي:

شن سلسلة غارات على عدة منازل في رفح جنوب القطاع؛ ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا بينهم 6 أطفال ورضيع في منزل واحد يعود لعائلة حرب في حي الزهور شمال المدينة.

قصف منزل يؤوي نازحين في مزرعة بمنطقة حي السلام جنوب شرق رفح؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيدتين.

قصف منزل عائلة عيسى في شارع عوني ضهير بحي الجنينة في رفح، ما أدى إلى سقوط إصابات.

قصف منزل لعائلة أبوعرار في شارع الفالوجا بحي الجنينة شرق رفح دون إصابات.

قصف منزل لعائلة صبح في رفح؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى.

قصف منزل لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 6 مواطنين.

قصف منزل لعائلة الشاعر في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس.

قصف منزل لعائلة الخطيب بحي الأمل غرب مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في جباليا البلد شمال غزة.

تنفيذ سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف العدو الصهيوني.

قصف منزل لعائلة العمصي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شن غارات مدفعية مكثفة على المناطق الشرقية والشمالية للنصيرات.

قصف منزل لعائلة العرقان في دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.

قصف منزل في شارع البيئة بدير البلح؛ ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء.

إطلاق قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط القطاع.

إطلاق قصف مدفعي على حيي التفاح والدرج؛ ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.

إطلاق نار على النازحين قرب مدارس مخيم جباليا، ارتقى خلاله رجلان من كبار السن.

شن سلسلة غارات عشوائية شمال القطاع؛ ارتقى خلالها عشرات الشهداء.

بالتوازي مع ما سبق، شهدت سواحل مخيم البريج محاولة إنزال بحري ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة، وطالب جيش الاحتلال سكان الشجاعية بإخلائها نحو دير البلح. بالتزامن مع اقتحام الدبابات الصهوينية ثلاثة مراكز للنزوح غرب مخيم جباليا وقامت قوات الاحتلال باعتقال كل من هو فوق الـ١٥ عاما قبل أن تطلق سراحهم وتعتقل بعضهم في ظروف إنسانية مهينة.